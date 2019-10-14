بلدية بنغازي تمضي في رفع كفاءة موظفيها

أقامت إدارة الموارد البشرية في بلدية بنغازي، بالتعاون مع الجمعية الليبية للبناء والقدرات اليوم الاثنين، في ديوان البلدية، دورة تدريبية بعنوان “الإسعاف والطوارئ بالمؤسسات الحكومية” لموظفي قسم السلامة بالبلدية.

وقالت بلدية بنغازي في بيان إن الدورة التي تستمر فعاليات برنامجها التدريبي لمدة ثلاث أيام، تهدف إلى رفع كفاءة موظفي المؤسسات العاملة، وتعريفهم بالطرق الصحيحة والصحية، وكيفية الإسعاف داخل المؤسسات عند وقوع الإصابات.

ووفق البيان فإن البرنامج التدريبي يُسهم في خلق روح التعاون ورفع وتطوير الأداء المؤسسي، ونشر الثقافة العلمية ورفع الوعي الصحي ورفع الكفاءة والتثقيف الصحي بين الموظفين، مما يترتب عليه الحرص والوعي وتجنب حدوث إصابات بين الموظفين وإن حدث ذلك يكون الموظف قادرا على سرعة الاستجابة.

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