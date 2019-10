المتوسط:

كشف وزير خارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة عن تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن للتحقيق في حادث قصف الفرناج.

ومن جانبه أكد الناطق باسم خارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي ، أن ” الوزارة تدعو مجلس الأمن لوضع المسئول عن قصف الفرناج تحت طائلة العدالة الدولية”.

