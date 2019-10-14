اتفق وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد عيسى، ووزير العدل المفوض محمد لملوم، على إجراء مسح طبي شامل لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وقالت “صحة الوفاق” في بيان إن الاتفاق تضمن تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في التعامل مع البيانات الطبية الخاصة بالنزلاء لتقديم الخدمات الطبية للنزلاء وفق بيانات دقيقة.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين أجريا الأحد زيارة تفقدية إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتابعا مشروع إنشاء مستشفى الجديدة والصادر بشأنه القرار رقم 1464 لسنة 2018، وأكد عيسى تنفيذ صيانات ترميمية للعيادات العاملة حاليًا.

وكان السيد الوكيل العام قد أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر جهاز الشرطة القضائية بطرابلس بحضور رئيس جهاز الشرطة القضائية ونائب رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات توجه الوزارة إلى تفعيل وتحسين خدمات الرعاية الصحية للنزلاء وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بمؤسسات الإصلاح والتأهيل لتوفير الرعاية الصحية بالتعاقد مع الجهات التي تعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى حين استكمال تنفيذ المستشفى.

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