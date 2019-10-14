تركيب مضخات لتصريف مياه الأمطار بعيدا عن مستشفى الهضبة في طرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، عن الانتهاء من أعمال تركيب مضخات خاصة لتصريف مياه الأمطار المتدفقة عبر الطريق السريع باتجاه مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقا) في طرابلس بعيدا عن المستشفى.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح صحفي إن مشروع تركيب مضخات لتصريف مياه الأمطار بعيدا عن المستشفى يجري تنفيذه للمرة الأولى منذ إنشاء المستشفى، موضحا أن المضخات «مجرورة ومتطورة تعمل بوقود الديزل لتصريف المياه باتجاه الوادي بدلًا عن استقرارها داخل مبنى المستشفى أثناء موسم سقوط الأمطار».

وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أنه جرى أيضا تنفيذ مشروع رصف الطريق الممتدة داخل المستشفى والمتفرعة عبر مساحة تصل إلى 17,000 متر مربع.

وقال مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة، محمد العزومي إن المستشفى عانى لسنوات من استقرار مياه الأمطار بمنسوب مرتفع نظرًا لوقوع المستشفى في منطقة منخفضة، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للوزارة.

وأضاف مدير إدارة المشروعات أنه جرى زيادة عدد البالوعات المنتشرة خلال المساحة المحيطة بالمستشفى إلى 22 ومد أنابيب على مسافة 1500متر لتصريف المياه إلى الوادي، ورصف الطريق الممتدة داخل المستشفى بالكامل والتي كانت تعاني من تشققات وحفر تنتشر على مساحات واسعة الأمر الذي كان يشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين القاصدين المستشفى للحصول على خدمات طبية.

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