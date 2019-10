المتوسط:

استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد الطاهر ، فريديريكو سودا رئيس بعثة منظمة الهجرة المعتمدة لدى ليبيا في أول زيارة له بعد اعتماده.

وناقش الطرفان المبادرات القائمة بين الجانبين ومن أهمها دعم الإحصاء ونظم المعلومات وسبل التعاون بين الوزارة والمنظمة.

The post وزير “محلي الوفاق” يلتقي رئيس بعثة منظمة الهجرة لدى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية