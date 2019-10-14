داخلية الوفاق تبحث الصعوبات التي تواجه منظومة النهر الصناعي

أجـتمع وكـيل وزارة الـداخلية بحكومة الوفاق عـميد خالد مازن الـيوم الإثـنين مع عـضو اللـجنة الإدارية لـمشروع الـنهر الـصناعي أحمد علي الذيب ورئـيس مـكتب شـؤون لـجنة طـرابلس بـجهاز الـنهر الـصناعي أحمد أبو سويق بـحضور مـساعد الـوكيل للـشؤون الأمـنية عـميد محمد المداغي ومـدير الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي عـميد محمد فتح الله.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الـذي عـقد بـديـوان الـوزارة بالعاصمة طرابلس بحث الـصعوبات والـعراقيل الـتي تـواجه عـمل مـشروع الـنهر الـصناعي بـمنظومة جـبل الـحساونة وإيـجاد الـحلول الـناجحة لـها.

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