المؤقتة تتابع سير عمل عدد من مشاريع المؤسسة الوطنية للموارد المائية

بنغازي-العنوان

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الاثنين، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

وناقش رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي حضره وكيل عام وزارة الدفاع ورئيس لجنة تقييم عمل الهيئات اللواء يونس فرحات، سير عمل مشاريع المؤسسة الوطنية للموارد المائية في كافة البلديات التابعة للحكومة المؤقتة.

كما ناقش الاجتماع مشكلة المياه ببلدية طبرق.

وأبدى الثني الموافقة على المقترحات المقدمة من قبل المؤسسة لسد العجز في مصدر الإمداد المائي لمدينة طبرق عند دخول محطة التحلية في مشروع العمرة الجسيمة.

كما وافق على المقترحات المقدمة من قبل المؤسسة الوطنية للموارد المائية، مؤكدا على ضرورة السرعة في تنفيذ الخطة الموضوعة لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.

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