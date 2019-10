المتوسط:

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس فوز قيس سعيد رسميا في الانتخابات الرئاسية التونسية.

وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فوز قيس سعيد بالرئاسة التونسية بنسبة %72 مقابل %27 لنبيل القروي.

وكان قيس سعيد قد أكد في أول تصريح له عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية أن الجزائر هي أولى جولاته الخارجية وأنه يتمنى زيارة ليبيا .

