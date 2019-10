البعثة الأممية: لن نقف مكتوفي الأيدي بموقف المتفرج على جرائم الحرب التي تُرتكب

المتوسط:

قالت البعثة الأممية لدى ليبيا ، ” مرة أخرى، يدفع الأطفال الأبرياء الثمن غالياً. لقد أودى هجوم اليوم وبأبشع طريقة، بحياة ثلاث فتيات بريئات من نفس الأسرة، دُفنّ تحت أنقاض مسكن دمرته غارة جوية في منطقة الفرناج في طرابلس، كما أصيبت فتاة أخرى من نفس الأسرة وأمها في الغارة الجوية التي تفيد التقارير بأن طائرة مقاتلة تابعه لقوات “الجيش الوطني الليبي” قد نفذتها”.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها اليوم الاثنين ، أنها ” تدين بأشد العبارات الممكنة الاستخفاف الطائش بحياة الأبرياء وتدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات العشوائية، ويأتي هذا الهجوم السافر بشكل خاص بعد أيام قليلة من الهجوم على نادي الفروسية في طرابلس الذي طال أيضاً عدداً من الأطفال”.

وأوضحت البعثة مجدداً أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بموقف المتفرج على جرائم الحرب التي تُرتكب، والأرواح البريئة التي تُزهق كل يوم تقريباً وهي تحث الدول الأعضاء والهيئات الدولية ذات الصلة على بذل كل الجهود الممكنة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الصارخة المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا.

