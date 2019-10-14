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البعثة الأممية: لن نقف مكتوفي الأيدي بموقف المتفرج على جرائم الحرب التي تُرتكب

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قالت البعثة الأممية لدى ليبيا ، ”  مرة أخرى، يدفع الأطفال الأبرياء الثمن غالياً. لقد أودى هجوم اليوم وبأبشع طريقة، بحياة ثلاث فتيات بريئات من نفس الأسرة، دُفنّ تحت أنقاض مسكن دمرته غارة جوية في منطقة الفرناج في طرابلس، كما أصيبت فتاة أخرى من نفس الأسرة وأمها في الغارة الجوية التي تفيد التقارير بأن طائرة مقاتلة تابعه لقوات “الجيش الوطني الليبي” قد نفذتها”.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها اليوم الاثنين ، أنها ” تدين بأشد العبارات الممكنة الاستخفاف الطائش بحياة الأبرياء وتدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات العشوائية، ويأتي هذا الهجوم السافر بشكل خاص بعد أيام قليلة من الهجوم على نادي الفروسية في طرابلس الذي طال أيضاً عدداً من الأطفال”.

وأوضحت البعثة مجدداً أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بموقف المتفرج على جرائم الحرب التي تُرتكب، والأرواح البريئة التي تُزهق كل يوم  تقريباً وهي تحث الدول الأعضاء والهيئات الدولية ذات الصلة على بذل كل الجهود الممكنة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الصارخة المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • سلامة هو من سلم المليشيات الارهابية مؤسسات الدولة رغم رفض مجلس النواب انت اكبر مجرم ياسلامة وشاهد زور ..للتغطية على تهريب قتلة البكوش الى تركيا يسعى السراج ومليشياته لتغطيتها بجريمة اخرى لينسبها للجيش الوطنى بعد ان تقهقرت مليشياته فى معظم المحاور والشك فى عقد مؤتمر برلين لانقاذه من الهزيمة المؤكدة السراج مجرم حرب يقتل القتيل ويمشى فى جنازته فعلها من قبل فى ابوسليم وبعد ربع ساعة كان فى المكان ومعه جويلى وباشاغا مما يدل على انهم من اعدوا الجريمة وان امن المكان تحت سيطرتهم وهو من اطلقت مليشياتهم النار على الفارين من معسكر اللاجئين حسب تقرير الامم المتحدة وهو المسئول عن قتل الجرحى فى غريان وهو المسئول عن اى جرائم ضد المدنيين لينسبها للجيش الوطنى ليضغط على المجتمع الدولى لوقف اطلاق النار ولكنه حمار لان الاستخبارات الاجنبية تعرف الحقيقة ولا تعير اكاذيبه الدائمة اى اهتمام .

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