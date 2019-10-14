البعثة تدين بأشد العبارات “قصف الفرناج”

البعثة الأممية تدين بأشد العبارات القصف الجوي الذي استهدف منزلا بمنطقة الفرناج في طرابلس وأودى بحياة 3 أطفال، وتؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي.

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