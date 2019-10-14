البعثة تدين بأشد العبارات “قصف الفرناج”

البعثة الأممية تدين بأشد العبارات القصف الجوي الذي استهدف منزلا بمنطقة الفرناج في طرابلس وأودى بحياة 3 أطفال، وتؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
البعثة الأممية تدين بأشد العبارات القصف الجوي الذي استهدف منزلا بمنطقة الفرناج في طرابلس وأودى بحياة 3 أطفال، وتؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
اتلهى واسكت ياحمار فماذا فعلت ضد المليشيات التى تدير سجون تعذيب وقتل داخل طرابلس وتحدث عنها الاعلامى محمد محيسن بالتفصيل ..للتغطية على تهريب قتلة البكوش الى تركيا يسعى السراج ومليشياته لتغطيتها بجريمة اخرى لينسبها للجيش الوطنى بعد ان تقهقرت مليشياته فى معظم المحاور والشك فى عقد مؤتمر برلين لانقاذه من الهزيمة المؤكدة السراج مجرم حرب يقتل القتيل ويمشى فى جنازته فعلها من قبل فى ابوسليم وبعد ربع ساعة كان فى المكان ومعه جويلى وباشاغا مما يدل على انهم من اعدوا الجريمة وان امن المكان تحت سيطرتهم وهو من اطلقت مليشياتهم النار على الفارين من معسكر اللاجئين حسب تقرير الامم المتحدة وهو المسئول عن قتل الجرحى فى غريان وهو المسئول عن اى جرائم ضد المدنيين لينسبها للجيش الوطنى ليضغط على المجتمع الدولى لوقف اطلاق النار ولكنه حمار لان الاستخبارات الاجنبية تعرف الحقيقة ولا تعير اكاذيبه الدائمة اى اهتمام .
أضف تعليقـك