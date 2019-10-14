“داخلية الوفاق” تطالب البعثة بتوثيق “الجرائم”

اتهمت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، الجيش الوطني بالوقوف وراء القصف الجوي الذي استهدف الاثنين منزلا في حي الفرناج وسط طرابلس، مخلفا 3 قتلى وجريحين من عائلة واحدة، بحسب وزارة الصحة بـ”الوفاق”.

واعتبرت “داخلية الوفاق” في بيان، الحادثة “جريمة حرب وانتهاك لكافة المواثيق والأعراف الدولية”، مطالبة بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأعمال والعمل على توثيقها، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

ونفت القيادة العامة للجيش الوطني وقوفها وراء قصف المنزل بمنطقة الفرناج، مؤكدة أنها لم تقصف أي هدف مدني وأن اتهام الجيش بذلك “أكاذيب وادعاءات لا اساس لها من الصحة”.

وقالت القيادة العامة في بيان تلقت “218” نسخة منه، إن مقاتلاتها استهدفت اليوم الاثنين، معسكر المخابرة في الفرناج الذي تتخذه المجموعات المسلحة غرفة عمليات، حيث تم تكبيدهم خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.

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