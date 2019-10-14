نقابة المعلمين: رئيس مجلس النواب يعد بتنفيذ قانون زيادة المرتبات قريبًا

أخبار ليبيا24

أعلنت الناطق الإعلامي للنقابة العامة لدولة ليبيا‏ ياسمين العسبلي اليوم الإثنين أن اجتماعًا عقد بين النقيب العام لمعلمي ليبيا صالح النف ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وعدد من النواب والنقابات الفرعية.

ونقلت العسبلي عن النقيب العام قوله، “إن الأيام القليلة القادمة سيكون هناك اتفاق نهائي وحاسم لتنفيذ القانون” مشيرة إلى أن ما قاله النف جاء على لسان المستشار عقيلة صالح.

وأضاف، أن النقيب العام شدد على جميع المعلمين التمسك بحقوقهم لآخر شيء حتى تنفيذ القانون وصرف الزيادة في حساباتهم.

وأكد النف أن المستشار عقيلة صالح أكد أن الحل سيكون قريبا، وهذا ليس لفض الاعتصام بل للوصول لحل نهائي.

ودخل العاملين في قطاع التعليم في اعتصام مفتوح لأجل المطالبة بتطبيق القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب، بشأن زيادة المرتبات والتأمين الطبي.

وأكدت النقابة استمرار اعتصامها إلى حين تنفيذ القانون، وذلك في أعلنت فيه وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة عن بدء العام الدراسي الجديد الذي وافق يوم أمس الأحد 13 أكتوبر الجاري.

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