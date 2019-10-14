القيادة العامة تنفي استهداف أي موقع مدني في طرابلس

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة استهدافها لأي مرفق مدني في طرابلس، موضحة أن غارات اليوم استهدفت معسكر المخابرة بالفرناج، الذي تتخذه المجموعات المسلحة كغرفة عمليات، وأوضحت القيادة العامة أن غاراتها الجوية وعملياتها البرية تخضع لحسابات تعبوية دقيقة جدا، وأنها تختار أهدافها بعناية بالغة.

هذا وتفقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج منزلا بمنطقة الفرناج تعرض لقصف جوي صباح اليوم، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء بحسب المكتب الإعلامي للسراج، الذي اتهم سلاح الجو التابع للقيادة العامة باستهداف المنزل.

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