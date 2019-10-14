عقيلة صالح يهنئ قيس سعيد بانتخابه رئيسا لتونس

هنأ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، بانتخابه رئيسا لتونس، وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن عقيلة صالح تمنى لسعيد التوفيق في أداء مهامه برئاسة الجمهورية التونسية، مبديا استعداده للتعاون المشترك فيما يخدم مصلحة البلدين.
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قناة ليبيا
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