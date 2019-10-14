المؤقتة تتفقد قائمة المشاريع المزمع تنفيذها ببلدية توكرة

بنغازي-العنوان

تفقد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الإثنين، قائمة المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها لصالح بلدية توكرة، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن الدائرة يوسف العقوري.

وناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقده مع النائب بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، كافة المشاريع المتفق على تنفيذها في البلدية والمشاكل والعراقيل التي تواجه تنفيذها وكيفية وضع الحلول الجذرية للبدء الفعلي في تنفيذ هذه المشاريع.

وتتضمن المشاريع حل مشاكل نقص مياه الشرب على المنطقة، ورصف بعض الطرق وإنشاء بعض المباني الإدارية بالمنطقة.

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