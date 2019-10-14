امغيب : مطالب المعلمين مشروعة وقضية المعلمين تهم كل الشعب الليبي

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن مطالب المعلمين مشروعة، ومنها العمل على زيادة مرتباتهم.

وأضاف امغيب أن قضية المعلمين تهم كل الشعب الليبي في الشرق والغرب، وأن العمل على حلها لم يجد الاهتمام المطلوب والآلية المناسبة، فتحولت إلى مشكلة مؤجلة نصطدم بها في بداية كل عام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه كان الأجدر بالمسؤولين عن هذا القطاع المهم، تسخير كل الجهود منذ نهاية العام الماضي لحلها، ولو تطلب الأمر تشكيل لجان تقوم بزيارة إلى كل المدن لشرح طرق حل هذه المشكلة، والوقت الذي تحتاجه، تقديرا واحتراما للمعلم.

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