صالح يتعهد بالعمل على صرف الزيادة المقررة في مرتبات المعلمين

تعهد رئيس مجلس النواب عقيله صالح بالعمل على إيجاد آلية مالية لصرف الزيادة المقررة في مرتبات المعلمين.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن صالح التقى نقيب عام المعلمين وعدد من رؤساء فروع النقابة بحضور النائب الهادي الصغير لبحث جملة من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بزيادة مرتبات المعلمين والقانون الصادر بالخصوص من مجلس النواب.

وتعهد صالح بأن يلتقي رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري من أجل العمل على إيجاد آلية مالية لصرف زيادة مرتبات المعلمين حسب ما أقرها القانون على أن تفتح المدارس لطلابها بحضور معلميها ويتولى رئيس مجلس النواب الاتصال والاجتماع مع الجهات ذات العلاقة

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