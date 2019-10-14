الصغير :وزير التعليم لم يكن عائقا أمام تطبيق القانون وقام بالدور المطلوب منه

قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير، إنه كان من الداعمين لنقابة المعلمين في إضرابها، من أجل إصدار قانون زيادة مرتبات المعلمين أسوة بالقطاعات الأخرى.

وأضاف الصغير في مداخلة مع قناتنا أن المعلمين لديهم الحق في الإضراب، وبالمقابل فإن لوزير التعليم الحق الكامل في الإعلان عن بدء العام الدراسي، مشيرا إلى أنه التقى وزير التعليم وأمين عام نقابة المعلمين، وتواصل مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لحلحلة هذه القضية، حيث أوضح أن وزير التعليم لم يكن عائقا أمام تطبيق القانون وأنه قام بالدور المطلوب منه، كما نوه بأن الوزير غير مجبر على الإعلان عن إيقاف الدراسة، خاصة وأن ليبيا تمر في ظرف استثنائي سيحاول الجميع فيه استغلال هذه الاعتصامات.

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