المؤقتة تبدأ بصرف 3 مرتبات

أعلنت الحكومة المؤقتة اليوم الاثنين أنها شرعت بصرف مرتبات 3 أشهر (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر)، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15- 10-2019.

وكان المتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم عربي، كشف في أبريل الماضي أن إجمالي مرتبات القطاع العام التابعة للمؤقتة يبلغ 400 مليون دينار شهريا.

يذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء علي الحبري، وافق في يوليو الماضي على تسييل مرتبات ومخصصات شهر أغسطس لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التابعة للحكومة المؤقتة.

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