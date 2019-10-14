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انطلاق ملتقى ليبيا للتأمين في طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلق فعاليات الدوة الأولى لـ”ملتقى ليبيا الدولي للتأمين” مساء الاثنين، في فندق المهاري بحضور وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي.

ويشارك في الملتقى الذي جاء تحت شعار “الواقع والطموح لدارسة معوقات التأمين الصحي في ليبيا، ممثلون عن هيئة الإشراف على قطاع التأمين والاتحاد الليبي لشركات التأمين، بالإضافة لهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصصة.

ويهدف المؤتمر لتطوير عمل شركات التأمين في ليبيا وتوفير حاضنة بحثية تدعم القطاع وتدرس تحديات تطبيق برامج التأمين، وسيعلن القائمون على الملتقى في اليوم الختامي عن خطة العمل في عام 2020.

وسيتم خلال الملتقى استعراض تجربة التأمين التكافلي في ليبيا ودور الرقابة الشرعية في سلامة التأمين التكافلي من خلال محاضرة سيقدمها الدكتور محمد الصغير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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