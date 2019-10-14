أمغيب: مطالب المعلمين مشروعة وقضيتهم تهم كل الشعب

أخبار ليبيا24

قال عضو مجلس النواب سعيد أمغيب اليوم الإثنين إن مطالب المعلمين مشروعة ومنها العمل على رفع مرتباتهم.

وأضاف، “نستطيع أن نقول إنها قضية تهم كل الشعب الليبي في الشرق والغرب وأن العمل على حلها لم يجد الاهتمام المطلوب والآلية المناسبة، فتحولت إلى مشكلة مؤجلة نصطدم بها في بداية كل عام”.

وقال أمغيب، “كان الأجدر بالمسؤولين عن هذا القطاع المهم تسخير كل الجهود منذ نهاية العام الماضي لحلها ولو تطلب الأمر تشكيل لجان تقوم بزيارة إلى كل المدن لشرح طرق حل هذه المشكلة والوقت الذي تحتاج، تقديراً واحتراماً للمعلم”.

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