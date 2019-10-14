تعليم الوفاق: الاستعداد لدمج الجامعات والمعاهد الخاصة مع العامة

اجتمع اليوم الاثنين وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس مع مدير المركز الوطني للامتحانات محمود البوعزي ومدير مركز ضمان الجودة محمد العتوق ومدير إدارة الجامعات الطاهر بن طاهر ومدير إدارة التعليم الخاص عمران العموري.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة دمج الجامعات والمعاهد الخاصة بالجامعات والمعاهد العامة وإمكانية إجراء الامتحانات في المؤسسات العامة المناظرة لضمان جودتها وعدم حدوث خروقات واتفق المجتمعون على استصدار قرار بهذا الشأن كما تم إصدار قرار آخر فوراً بتشكيل لجنة للإشراف ومتابعة التعليم الخاص للجامعات والمعاهد العليا الخاصة.

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