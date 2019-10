“باشاغا” يلتقي القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى ليبيا

المتوسط:

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” اليوم الاثنين مع “نيكولاس هوبتون” القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية لدى ليبيا.

حيث تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الداخلية بحث آفاق التعاون بين وزارة الداخلية والمملكة المتحدة ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وكما تم التطرق خلال اللقاء إلي موضوع تدريب العناصر الأمنية التابعة للوزارة، بالإضافة إلي عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

