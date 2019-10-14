دورة في الإسعاف والطوارئ تستهدف موظفي قسم السلامة ببلدية بنغازي

بنغازي-العنوان

أقامت إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع الجمعية الليبية للبناء والقدرات، اليوم الاثنين، دورة تدريبية تحت عنوان “الإسعاف والطوارئ بالمؤسسات الحكومية” استهدفت موظفي قسم السلامة ببلدية بنغازي.

ووفقا لبلدية بنغازي تهدف الدورة التي تستمر فعاليات برنامجها التدريبي لمدة ثلاث أيام إلى رفع الكفاءة عند الموظفين داخل المؤسسات العاملة وتعريفهم بالطرق الصحيحة والصحية وكيفية الإسعاف داخل المؤسسات عند وقوع الإصابات.

وأوضحت البلدية أن البرنامج التدريبي يُسهم في خلق روح التعاون ورفع وتطوير الأداء المؤسسي ونشر الثقافة العلمية ورفع الوعي الصحي ورفع الكفاءة والتثقيف الصحي بين الموظفين مما يترتب عليه الحرص والوعي وتجنب حدوث إصابات بين الموظفين وإن حدث ذلك يكون الموظف قادر على سرعة الاستجابة.

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