برلماني: يجب تشكيل لجان للاهتمام بحل قضية المعلمين

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن قضية المعلمين تهم كل الشعب الليبي في الشرق والغرب لأهميتها وتأثيرها.

وأضاف امغيب، في تصريحات له، أن “العمل على حلها لم يجد الاهتمام المطلوب والآلية المناسبة، فتحولت إلى مشكلة مؤجلة نصطدم بها في بداية كل عام”.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه “كان الأجدر بالمسئولين عن هذا القطاع المهم، تسخير كل الجهود منذ نهاية العام الماضي لحلها، ولو تطلب الأمر تشكيل لجان تقوم بزيارة إلى كل المدن لشرح طرق حل هذه المشكلة”.

