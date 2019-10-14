باشاغا يبحث مع سفير بريطانيا تدريب العناصر الأمنية التابعة لداخلية الوفاق

التقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم الاثنين القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية لدى ليبيا.”نيكولاس هوبتون”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس بحث آفاق التعاون بين وزارة الداخلية والمملكة المتحدة ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، كما تم التطرق إلى موضوع تدريب العناصر الأمنية التابعة للوزارة، بالإضافة إلي عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

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