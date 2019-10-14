أبرز تصريحات الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري مساء اليوم

الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري لـ218:

– الجيش الوطني استهدف اليوم مقر إدارة المخابرة في الفرناج بشكل دقيق

– استهدفنا هدفا إرهابيا ولم نصب أي مدني في هذه العملية

– الجيش ماض في معركة تحرير طرابلس ونحرز تقدما كبيرا في محاور القتال

– باشاغا وغسان سلامة أشادا بمرات سابقة بدقة ضربات الجيش الوطني

– الموقع المستهدف في الفرناج هو مقر لعمليات الجماعات الإرهابية

– نستهجن بقوة استعمال دماء المدنيين لإثارة المشاعر وتوظيفها لصالح من يسيطر على طرابلس

– أساليب التضليل والادعاءات فات أوانها خاصة بعد معارك بنغازي

– الجيش الوطني يمسك بزمام المعركة وجميع الوحدات في جاهزية تامة والإمكانيات متوفرة بشكل كبير

– هدفنا القضاء على العصابات الإرهابية والإجرامية وليس احتلال طرابلس

– القتال خارج طرابلس أفضل من داخلها ونحن نعمل حاليا على استنزاف العدو

– نسيطر بشكل كامل على سماء ليبيا بعد تدمير الطائرات المقاتلة للعدو

– الجيش الوطني دمّر نحو 75 % من الطائرات التركية المسيرة

– قتال الجماعات الإرهابية يحتاج إلى فكر وعقيدة عسكرية تختلف عن الجيوش التقليدية

– تركيا تريد السيطرة على ليبيا وتوظيف أذرعها من أجل اتخاذ ليبيا كقاعدة للانطلاق إلى الدول المجاورة

– مصراتة مدينة ليبية وليست كلها مع الإرهابيين وستعود للإنتاج والصناعة بأهلها الوطنيين

– مصرف ليبيا المركزي يموّل الجماعات الإرهابية في طرابلس بواسطة شركات نفطية وتهريب الوقود

– المؤسسة الوطنية للنفط لكل الليبيين.. وصنع الله يعمل حاليا على تشويه الجيش الوطني الذي يحرس الآبار والموانئ

– الجويلي فشل في استقطاب رجال الزنتان وعمل على تجنيد إرهابيين تشاديين

– هناك الكثير من الشباب تم تضليلهم ومن يتراجع عن قتال الجيش نُرحّب به

– على الشباب المغرر بهم استغلال الوقت وتسليم أسلحتهم والعودة إلى عائلاتهم