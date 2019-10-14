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أبرز تصريحات الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري مساء اليوم

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري لـ218:

– الجيش الوطني استهدف اليوم مقر إدارة المخابرة في الفرناج بشكل دقيق
– استهدفنا هدفا إرهابيا ولم نصب أي مدني في هذه العملية
– الجيش ماض في معركة تحرير طرابلس ونحرز تقدما كبيرا في محاور القتال
– باشاغا وغسان سلامة أشادا بمرات سابقة بدقة ضربات الجيش الوطني
– الموقع المستهدف في الفرناج هو مقر لعمليات الجماعات الإرهابية
– نستهجن بقوة استعمال دماء المدنيين لإثارة المشاعر وتوظيفها لصالح من يسيطر على طرابلس
– أساليب التضليل والادعاءات فات أوانها خاصة بعد معارك بنغازي
– الجيش الوطني يمسك بزمام المعركة وجميع الوحدات في جاهزية تامة والإمكانيات متوفرة بشكل كبير
– هدفنا القضاء على العصابات الإرهابية والإجرامية وليس احتلال طرابلس
– القتال خارج طرابلس أفضل من داخلها ونحن نعمل حاليا على استنزاف العدو
– نسيطر بشكل كامل على سماء ليبيا بعد تدمير الطائرات المقاتلة للعدو
– الجيش الوطني دمّر نحو 75 % من الطائرات التركية المسيرة
– قتال الجماعات الإرهابية يحتاج إلى فكر وعقيدة عسكرية تختلف عن الجيوش التقليدية
– تركيا تريد السيطرة على ليبيا وتوظيف أذرعها من أجل اتخاذ ليبيا كقاعدة للانطلاق إلى الدول المجاورة
– مصراتة مدينة ليبية وليست كلها مع الإرهابيين وستعود للإنتاج والصناعة بأهلها الوطنيين
– مصرف ليبيا المركزي يموّل الجماعات الإرهابية في طرابلس بواسطة شركات نفطية وتهريب الوقود

– المؤسسة الوطنية للنفط لكل الليبيين.. وصنع الله يعمل حاليا على تشويه الجيش الوطني الذي يحرس الآبار والموانئ

– الجويلي فشل في استقطاب رجال الزنتان وعمل على تجنيد إرهابيين تشاديين

– هناك الكثير من الشباب تم تضليلهم ومن يتراجع عن قتال الجيش نُرحّب به
– على الشباب المغرر بهم استغلال الوقت وتسليم أسلحتهم والعودة إلى عائلاتهم

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • تعودنا على الكذب والفبركة من الخوان ليس جديدا على الاخوان ان يقتلوا القتيل وينسبوه للاخرين فهذا موثق بالعديد من الفديوهات فرأينا فى احد المظاهرات بالقاهرة احد الاخوان يطلق النار من مسدسه على رأس متظاهر امامه ليتهم الامن بانه من قتله ويتاجر بدمائه وراينا مشهد لاخوانى فى جامعة الازهر يمثل دور ميت فلما لمسه زميله قام برفصه برجله وراينا فى مسجد الفتح بالقاهرة انهم كانوا يقوموا بفتح طفايات الحريق لعمل رزاز داخل المسجد ليقولوا ان الامن يقصف المسجد بالقنابل المسيلة للدموع وراينا فى موقعة الجمل اعتراف احد قادة مليشيات الاخوان يقول على قناة الجزيرة انه القتيل العاشر الذى قتلوه اتضح انه اخوانى فالاخوان يحبون التجارة بالدماء منتهى الغباء لانهم نسوا ان الله عز وجل سيحاسبهم اشد الحساب ولن ينفعم احد من دون الله قال تعالى : وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (112)

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