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المسماري:نرفض استغلال دماء المدنيين لصالح من يسيطر على طرابلس

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، أن ” الجيش ماضي في معركة تحرير طرابلس ونحرز تقدما كبيرا في محاور القتال”.

وأضاف المسماري، في تصريحات له ، أن ” الجيش استهدف اليوم مقر إدارة المخابرة في الفرناج بشكل دقيق”.

وأكمل المسماري، أن الموقع المستهدف في الفرناج هو مقر لعمليات الجماعات الإرهابية”، موضحا أن الجيش يستهجن بقوة استعمال دماء المدنيين لإثارة المشاعر وتوظيفها لصالح من يسيطر على طرابلس .

وأضاف المسماري ، أن ” فتحي باشاغا و غسان سلامة أشادا بمرات سابقة بدقة ضربات الجيش “، مؤكدا أن أساليب التضليل والادعاءات فات أوانها خاصة بعد معارك بنغازي.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • الاخوان لا يستحون من الكذب ليس جديدا على الاخوان ان يقتلوا القتيل وينسبوه للاخرين فهذا موثق بالعديد من الفديوهات فرأينا فى احد المظاهرات بالقاهرة احد الاخوان يطلق النار من مسدسه على رأس متظاهر امامه ليتهم الامن بانه من قتله ويتاجر بدمائه وراينا مشهد لاخوانى فى جامعة الازهر يمثل دور ميت فلما لمسه زميله قام برفصه برجله وراينا فى مسجد الفتح بالقاهرة انهم كانوا يقوموا بفتح طفايات الحريق لعمل رزاز داخل المسجد ليقولوا ان الامن يقصف المسجد بالقنابل المسيلة للدموع وراينا فى موقعة الجمل اعتراف احد قادة مليشيات الاخوان يقول على قناة الجزيرة انه القتيل العاشر الذى قتلوه اتضح انه اخوانى فالاخوان يحبون التجارة بالدماء منتهى الغباء لانهم نسوا ان الله عز وجل سيحاسبهم اشد الحساب ولن ينفعم احد من دون الله قال تعالى : وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (112)

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  • الكلب هو الحاج عمر الاخوانى الحقير والفاجرة هى امك الداعرة التى لا تستحى من العمل فى خيام النكاح اتفوووووه عليك حقير وخسيس وتيس وزامل وميبون والكل يسخر منك انت وامثالك من الخوان الاغبياء اما المسمارى فمن اعظم الرجال المدافعين عن كرامة وسيادة الوطن يعتز به الشرفاء ويخشاه امثالكم من كلاب النار

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