المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، أن ” الجيش ماضي في معركة تحرير طرابلس ونحرز تقدما كبيرا في محاور القتال”.

وأضاف المسماري، في تصريحات له ، أن ” الجيش استهدف اليوم مقر إدارة المخابرة في الفرناج بشكل دقيق”.

وأكمل المسماري، أن الموقع المستهدف في الفرناج هو مقر لعمليات الجماعات الإرهابية”، موضحا أن الجيش يستهجن بقوة استعمال دماء المدنيين لإثارة المشاعر وتوظيفها لصالح من يسيطر على طرابلس .

وأضاف المسماري ، أن ” فتحي باشاغا و غسان سلامة أشادا بمرات سابقة بدقة ضربات الجيش “، مؤكدا أن أساليب التضليل والادعاءات فات أوانها خاصة بعد معارك بنغازي.

The post المسماري:نرفض استغلال دماء المدنيين لصالح من يسيطر على طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية