عقلية صالح لـ”قيس سعيد”: نتمنى التعاون بين تونس وليبيا بما يخدم الشعبين

هنأ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى اليوم الاثنين، الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، الذي انتخبه الشعب التونسي الشقيق رئيسًا للجمهورية التونسية.

وتمنى رئيس مجلس النواب للرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد له التوفيق والسداد، في أداء مهامه الرئاسية للجمهورية التونسية.

وأبدى رئيس مجلس النواب التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، فيما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الليبي والتونسي، متمنيًا التقدم والازدهار للجمهورية التونسية.

