معلمو الجفرة يدخلون في اعتصام مفتوح (صور)

أعلنت نقابة المعلمين ببلدية الجفرة الكائنة بمدينة ودان، بحضور عدد كبير من المعلمين والمعلمات، الدخول في اعتصام مفتوح حتى تتحقق مطالبهم بحصول كافة المعلمين على جل حقوقهم.

وعبر معلمون في بيان، عن استيائهم الشديد واستنكارهم من عدم تحمل الجهات ذات الاختصاص المسؤولية ومنحهم حقوقهم التي يطالبون بها منذ سنوات دون أن يجدوا أذان صاغية.

وأضافوا أنه ومع تجاهل الجهات المسؤولة للعملية التربوية والتعليمية طوال السنوات العديدة الماضية، إلا أن المعلم لم يقف ولم يكن بل كان دائما السباق في التضحية والكفاح في أداء مهامه وإنجاح العملية التعليمية.

وأكدوا أنهم يطالبون بحقوقهم أسوة بموظفي قطاعات أخرى تم تحسين أوضاعها في الوقت الذي كان يحتاج لكافة الدعم والعناية.

يشار إلى أن عددا كبيرا من مدارس بلدية الجفرة أغلقت أبوابها الأحد تضامنا مع اعتصام المعلمين في مختلف أنحاء البلاد.

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