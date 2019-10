رئيس النيجر: يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي دعم ليبيا مثل السودان

المتوسط:

أكد رئيس النيجر محمدو إيسوفو ، أن “بلدان مثل نيجيريا وتشاد والنيجر تأثرت بالصراع الليبي”.

وأضاف ايسوفو ، ” هناك فقدان تام للسيطرة على الأراضي الليبية حيث لم يتمكن المجتمع الدولي من إيجاد حلول للنزاع المستمر في ليبيا”.

وقال رئيس النيجر إن البلاد لا يمكنها التفكير في الانتخابات في الوقت الحالي بالنظر إلى الوضع الأمني الخطير.

وطالب ايسوفو بإعادة الدولة الليبية أولاً مع إشراك الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع الأمم المتحدة في جهود التسوية مثلما وقع في السودان.

