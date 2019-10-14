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الجيش: دمرنا 75% من الطائرات التركية المسيرة ونسيطر على سماء ليبيا

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، أن “مصراتة مدينة ليبية وليست كلها مع الإرهابيين وستعود للإنتاج والصناعة بأهلها الوطنيين”.

وأضاف المسماري ، في تصريحات له ، أن ” تركيا تريد السيطرة على ليبيا وتوظيف أذرعها من أجل اتخاذ ليبيا كقاعدة للانطلاق إلى الدول المجاورة”.

وأكمل المسماري، أن ” الجيش نجح في تدمير نحو 75 % من الطائرات التركية المسيرة “، مؤكدا أن الجيش يسيطر بشكل كامل على سماء ليبيا بعد تدمير الطائرات المضادة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • سبحان الله دعوات الشعب الليبى ضد اردوغان المجرم حيث وقع فى شر اعماله فى المستنقع السورى ونرى بداية فرض عقوبات صارمة حظر اوربى لتوريد السلاح عقوبات قاسية امريكية يعدها منها شخصية على المسئولين الاتراك وعقوبات اقتصادية خاصة بعد ان جن جنون الامريكان بدخول الجيش النظام والروس الى شرق الفرات ولابد لترامب ان يبحث عن كبش فدا لتغطية قراره الغبى بسحب قواته وان يجد الا الاغبى منه الاسطى الى اردوغان وفرصة ذهبية فى ليبيا لسحق الخوان فى ظل عزلة اردوغان عالميا ونهايته ستكون قريبة جاء يكحلها عماها

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