المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، أن “مصراتة مدينة ليبية وليست كلها مع الإرهابيين وستعود للإنتاج والصناعة بأهلها الوطنيين”.

وأضاف المسماري ، في تصريحات له ، أن ” تركيا تريد السيطرة على ليبيا وتوظيف أذرعها من أجل اتخاذ ليبيا كقاعدة للانطلاق إلى الدول المجاورة”.

وأكمل المسماري، أن ” الجيش نجح في تدمير نحو 75 % من الطائرات التركية المسيرة “، مؤكدا أن الجيش يسيطر بشكل كامل على سماء ليبيا بعد تدمير الطائرات المضادة.

The post الجيش: دمرنا 75% من الطائرات التركية المسيرة ونسيطر على سماء ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية