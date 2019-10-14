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الجيش: “صنع الله” يعمل على تشويهنا ولا يدفع رواتب قواتنا التي تحمي الموانئ النفطية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، أن “مصرف ليبيا المركزي يموّل الجماعات الإرهابية في طرابلس بواسطة شركات نفطية وتهريب الوقود”.

وأضاف المسماري ، في تصريحات له ، أن ” رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لا يدفع رواتب  الجيش الوطني على الرغم أنه يحافظ على أمنها”.

وأكمل المسماري ، أن “المؤسسة الوطنية للنفط لكل الليبيين، ومصطفى صنع الله يعمل حاليا على تشويه الجيش الذي يحرس الآبار والموانئ”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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