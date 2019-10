المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، أن “مصرف ليبيا المركزي يموّل الجماعات الإرهابية في طرابلس بواسطة شركات نفطية وتهريب الوقود”.

وأضاف المسماري ، في تصريحات له ، أن ” رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لا يدفع رواتب الجيش الوطني على الرغم أنه يحافظ على أمنها”.

وأكمل المسماري ، أن “المؤسسة الوطنية للنفط لكل الليبيين، ومصطفى صنع الله يعمل حاليا على تشويه الجيش الذي يحرس الآبار والموانئ”.

The post الجيش: “صنع الله” يعمل على تشويهنا ولا يدفع رواتب قواتنا التي تحمي الموانئ النفطية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية