الدول الأوروبية تُخلف وعودها بشأن “إعادة التوطين”

أفادت وكالة “DW” الألمانية أن الحكومات الأوروبية، بما في ذلك الحكومة الألمانية، لم تفِ بتعهدها بقبول 50،000 لاجئ بحلول هذا الشهر ضمن برنامج إعادة التوطين الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي قبل عامين، مشيرة إلى وصول 37.520 مهاجرا فقط إلى أوروبا في إطار البرنامج حتى الآن.

واعترف متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الهدف لن يتم الوصول إليه بحلول نهاية أكتوبر. ومن بين المتضررين الآلاف من المهاجرين المحتجزين في مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن التقدم البطيء الذي حققته الدول الأوروبية في الوفاء بوعودها كان أحد العوامل التي أدت إلى إجلاء الأشخاص الذين يواجهون العنف وسط الفوضى والحرب الأهلية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولوس، إنه “متفائل” بأن التعهدات المتبقية يمكن الوفاء بها بحلول نهاية العام. وأضاف لـ”DW”، “أواصل دعوة الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها والتأكد من أنها تفي بتعهداتها في أسرع وقت ممكن”.

وأصبحت مخيمات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النيجر الآن ممتلئة بالقدرة مع الأشخاص الذين ينتظرون إعادة توطينهم، مما يعني أنه لا يمكنها إجلاء المزيد من الأشخاص إلى ليبيا من ليبيا.

وفي العام الماضي وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل علنا بقبول 10200 شخص في إطار البرنامج، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في ألمانيا لـ”DW” إن 4800 فقط قد وصلوا حتى الآن.ب

على النقيض من ذلك، فإن السويد قد أوفت بالفعل بوعدها، حيث قامت بإعادة توطين 8750 لاجئًا، وكذلك بريطانيا التي استقبلت 7800 لاجئ، وقامت فرنسا وهولندا وفنلندا بإعادة توطين 80% على الأقل من الأعداد التي تعهدت بها.

وحققت بلجيكا وإيرلندا حوالي نصف تعهداتها. وقالت إنها أوقفت عمليات إعادة التوطين بسبب زيادة طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص موجودين بالفعل في البلاد. بينما أكدت أيرلندا إنها تتوقع إعادة توطين الـ537 شخصًا الباقين الذين وعدتهم بنهاية العام.

واستقرت البرتغال عند نحو ثلث حصتها لكنها قالت أيضًا إنها ستفي بتعهدها بحلول 31 ديسمبر، الذي حدده الاتحاد الأوروبي كموعد نهائي محدد للبرنامج.

ولم تستقبل لوكسمبورغ سوى شخص واحد على الرغم من تعهدها بقبول 200. وقالت وزارة الخارجية في البلاد إنها تخطط لاستقبال 50 شخصا من النيجر هذا الشهر.

إعادة التوطين في السياق

من المفترض أن يوفر برنامج إعادة التوطين طريقًا آمنًا لبعض الأشخاص الأكثر ضعفًا الذين يفرون من مناطق النزاع مثل سوريا وليبيا. والغرض منه توفير خيار إضافي لحق اللجوء.

وتعني إعادة التوطين أن اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بلد غير قادر على استيعابهم، مثل النيجر، يمكن أن يقدم لهم طريق آمن وقانوني إلى بلد آخر وافق على استضافتهم.

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