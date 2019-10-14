معلمو طبرق يعلنون مواصلة الاضراب

نظم عدد من المعلمين في طبرق هذا اليوم ، وقفة بميدان الشهداء وسط المدينة للمطالبة بزيادة رواتبهم أسوة ببقية القطاعات العامة في الدولة .

وأكد المعلمون خلال بيانهم أنهم مستمرين فى إضرابهم عن العمل؛ حتى استجابة وزارة التعليم لمطالبهم

وأضاف البيان أن الإضراب جاء للمطالبة بحقوق المعلم التي لم تستجب لها الوزارة؛ وعلى رأسها زيادة المرتبات التي أقرها مجلس النواب ولم يتم تنفيذها، مبديا استغرابه من إعلان الوزارة عن بدء العام الدراسي دون الاستعداد له؛ حيث إن أغلب المدارس لم تستلم أدواتها التعليمية واحتياجاتها من مقاعد وكتب وغيرها؛ ومؤكدا تواصل الإضراب حتى تحقيق المطالب.

وأشار البيان الذي رصده مراسل بوابة إفريقيا الإخبارية بطبرق أن المعلمين يريدون أبسط حقوقهم المتمثلة في زيادة رواتب العاملين بالقطاع حسب درجاتهم الوظيفية كما نطالب بتوفير التأمين الصحي للمعلمين وأبنائهم ، مؤكدين أن معلمي بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب مضربون عن العمل وأنهم سيصعدون الأمر ليكون إضرابًا شاملًا حتى في العمل الإداري بقطاع التعليم بطبرق وما جاورها.

هذا و نفذ عدد من المعلمين يوم الأحد الماضى، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة المؤقتة، مطالبين بجملة من النقاط من بينها زيادة مرتباتهم .

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