المؤقتة تشكل لجنة للإشراف على مشاريع قطاع الشباب والرياضة

بنغازي-العنوان

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الإثنين، تعليماته بتشكيل لجنة للإشراف والمتابعة خاصة بتنفيذ المشاريع المزمع البدء فيها لصالح الهيأة العامة للشباب والرياضة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيأة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة، بحضور المستشار بديوان رئاسة مجلس الوزراء السيد عبد الكريم الحضيري.

وقرر الثني تكليف المستشار عبدالكريم الحضيري برئاسة اللجنة، وذلك بعد مناقشة المشاريع المزمع تنفيذها من قبل الهيأة العامة للشباب و الرياضة.

وأصدر الثني تعليماته بتنفيذ مشاريع الهيأة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الترسية، حيث بلغ عدد المشاريع 11 مشروعا منها صيانة ملعب طبرق البلدي، وملعب درنة البلدي، وملعب البيضاء، و الساحة الشعبية ماسة، وصالة الألعاب بالساحة الشعبية القبة.

كما تشمل المشاريع صيانة الساحة الشعبية توكرة، ومجمع سليمان الضراط وملعب كرة اليد ببنغازي، وملعب الساحة الشعبية البريقة، والساحة الشعبية بسبها، إضافة إلى الساحة الشعبية بجيزاو.

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