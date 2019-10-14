أضرار كبيرة لخسائر حوادث السير في زليتن خلال هذا الشهر

أكد مقدم خالد مفتاح زربيط رئيس قسم المررو والتراخيص بزليتن ان عدد الحوادث المرورية ببلدية زليتن لشهر سبتمبر الماضي عشر حوادث

وأن هذه الحوادث نتج عنها 6 وفيات و5 اصابات بليغة وإصابتين بسيطتين كما بلغ عدد الاضرار ب 10 مركبات آلية تضررت من الحوادث بقيمة إجمالية بلغت 22800 دينار.

واضاف زربيط أن قسم المرور والتراخيص منح عدد773 فحص فني للمركبات الآلية منها 480 فحص دوري و 290 فحص تسجيل وعدد 3 فحص للسيارات الركوبة.

ايضا قام القسم بتسجيل عدد 291 مركبة آلية منها 220 مركبة خاصة وعدد 48 مركبات نقل وركوبة واحدة وعدد 10 مقطورات وعدد 9 رأس جرار إضافة إلى عدد 3 جرارات زراعية.

كما نوه زربيط أن القسم اصدر 126 رخصة قيادة جديدة منها 89 رخصة درجة أولى ب و 33 رخصة درجة ثانية وأربع رخص درجة ثالثة

لافتا أن القسم يعانى صعوبات ومشاكل منها النقص في القوة العمومية الموجودة لدى القسم وهى 280 عضو لا تكفى لتسيير حركة المرور بزليتن نتيجة اتساع الرقعة الجغرافية بالإضافة الى زيادة عدد المركبات الآلية أيضا التأخير في أنجاز مشروع صيانة جزيرة وسط المدينة سبب في أرباك في حركة السير وعدم توفر اللوحات المعدنية.

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