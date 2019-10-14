بالفيديو والصور| سقطة جديدة لإعلام الوفاق.. شاهد عيان يؤدي دور والد “أطفال الفرناج”

طرابلس-العنوان

في سقطة جديدة لإعلام الوفاق، كشفت مادة مسجلة عرضتها وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قدمت قناة التناصح شخصا كشاهد عيان فيما قناة الأحرار ومكتب إعلام السراج قدماه والدا لـ “أطفال الفرناج” الثلاثة الذين أعلنت صحة الوفاق مقتلهم في غارة جوية.

وظهر في المادة المسجلة رجل بدا بلحية طويلة وجلباباً كُحلي اللون، دخل في نوبة بكاء فيما احتضنه فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” لدى تفقده المنزل الذي جرى استهدافه اليوم، باعتباره والد الأطفال الثلاث، وأخذ يربت على كتفيه ويديه معزياً، تحدث فيما بعد في مادة مسجلة باعتباره شاهد عيان، عن الأسرة النازحة التي قُتل ثلاث من أفرادها اليوم في غارة، بحسب بيان “صحة الوفاق”.

واستغلت “حكومة الوفاق” وجهات تابعة لها، الحادثة، وقامت بإدانتها، واستغلالها إعلامياً لإثارة الرأي العام المحلي والدولي ضد القوات المسلحة العربية الليبية، في وقت نفى فيه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، استهداف المنزل، مؤكداً أن الأمر لا يعدو كونه أكاذيب وفبركة إخوانية، بغرض تشويه صورة “الجيش الليبي”.

وظهر شاهد العيان، الذي أدى دور والد الأطفال الثلاث، متحدثاً وقال إن الأسرة التي جرى استهدافها هي أسرة نازحة من طريق الأبيار، وأنها قُصفت بصاروخ جوي، من قبل “قوات الجيش” وأنه نازح من نفس المنطقة، ولا يعلم ما إذا كان لايزال للأسرة جرحى في المستشفى من عدمه، مطالباً أهالي طرابلس بالخروج للتظاهر.

واتهمت حكومة الوفاق سلاح الجو التابع للجيش الوطني بقصف أحد المنازل بمنطقة الفرناج، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة إثنين آخرين من عائلة واحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية