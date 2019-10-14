أجدابيا..تركيب مطبات للحد من السرعة المفرطة

انتهى قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن اجدابيا ، اليوم الاثنين من الإشراف على تركيب مجموعة من المطبات الصناعية على الطريق الدائري الشمالي المزدوج ، الممتد من جزيرة دوران الطيارة إلى جزيرة دوران عمارات سويسي ، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية لمصحة المسرة الايوائية.

رئيس قسم المرور والتراخيص ، عقيد – صالح أحمد شعيب – قال في تصريح خص به ( بوابة إفريقيا الإخبارية ) ، أن عدد المطبات الصناعية التي تم تركيبها قرابة 12 مطب تم توزيعها على طول الطريق بالقرب من أماكن ازدحام حركة السير أمام الجوامع والعيادات والمعارض التجارية .

وأضاف – شعيب – أن الطريق المزدوج الشمالي ، قد شهدت في الآونة الأخيرة تزايد في وقوع حوادث السير التي أدت إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين المارة .

كما أشار رئيس قسم المرور والتراخيص ، إلى أنه سيتم تركيب عدد آخر من المطبات الصناعية فوق عدة طرق داخل المدينة بعد الحصول على الدعم من بلدية اجدابيا ، وذلك للتخفيف من وقوع حوادث السير.

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