قيادي بالجيش: تركيا تنقل الإرهابيين إلى ليبيا بالطائرات المدنية والسفن

أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش ، إن القيادة مستمرة في القضاء على الإرهابيين الذين يتم نقلهم إلى ليبيا بتواطؤ مع حكومة «الإخوان» في البلاد.

وأكد المحجوب، في تصريحات خاصة له، أن النظام التركي يستخدم عدة وسائل لنقل الإرهابيين إلى ليبيا، منها الطائرات المدنية والسفن، لافتاً إلى أن الجيش رغم صعوبة استهداف تلك الوسائل قادرة على سحق الإرهابيين بالميدان إذا ما التحقوا بالجبهات.

وأشار المحجوب إلى أن تركيا باتت شريكة في الحرب ضد الجيش ا الذي لن يتراجع عن مهمة تحرير البلاد، مشيراً إلى أن أنقرة تنقل إرهابيين عبر مطاراتها ومنافذها وحدودها، وهو ما يجعلها متورطا رئيسيا في دعم الإرهاب، لافتاً إلى أن أنقرة ساهمت في نقل عدد من الإرهابيين لليبيا.

