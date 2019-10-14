اجتماع في أجدابيا لمناقشة ارتفاع أسعار الخدمات الصحية في العيادات الخاصة

عقد بديوان بلدية اجدابيا اجتماع موسع ، ضم رئيس المجلس التسييري ومدير إدارة الخدمات الصحية ومراقب الاقتصاد ومدير مكتب العمل ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي باجدابيا.

مفتاح العريبي عضو مكتب الإعلام ببلدية اجدابيا أوضح ان الاجتماع ناقش ظاهرة ارتفاع الأسعار في العيادات والصيدليات والمختبرات الطبية الخاصة.

كما ناقش طبيعة عمل العناصر الطبيه والطبيه المساعدة الذين يمارسون العمل في القطاع الخاص دون التقيد بالضوابط القانونية في العمل بالقطاع العام .

وأضاف – العريبي – في حديث لـ ( بوابة افريقيا الاخبارية ) بأن الاجتماع خلص الى ضرورة تشكيل لجنة متابعه للقطاع الخاص وفق ماورد بكتاب مدير مكتب القطاع الخاص بوزارة الصحة ، بالاضافة الى تطبيق قرار وزير الصحه لسنه 2018 بخصوص فرض تسعيرة على العيادات الخاصه ، ايضاً الزام كافه العيادات الخاصه بالتقيد بالضوبط القانونيه لممارسه المهنة.

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