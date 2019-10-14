انفجارات عنيفة تدوي في العاصمة طرابلس.. واشتباكات بشارع الخلاطات

قالت مصادر محلية وشهود عيان أن اصوات انفجارات عنيفة يسمع صداها في أغلب مناطق العاصمة طرابلس.

واشارت المصادر إلى أن عدة انفجارات قوية هزت مختلف مناطق العاصمة، وأن إكثر من 3 انفجارات قوية تهز محور طريق المطار جنوب العاصمة.

وأفادت المصادر أن ضرب بالمدفعية الثقيلة يسمع جهة الجمارك بمنطقة صلاح الدين.

وذكرت المصادر أن اشتباكات قوية تسمع باتجاه محور الخلاطات بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية، اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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