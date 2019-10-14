رئيس النيجر: العالم لم يعد مهتما بالأزمة الليبية

صرّح رئيس النيجر محمدو إيسوفو، أن الأحداث التي تعيشها ليبيا، منذ فترة، تُشكّل تهديدا لأمن منطقة الساحل الأفريقي، بسبب الصراع المسلح بين الاطراف الليبية.

وأوضح إيسوفو، أن العالم أدار ظهره للأزمة الليبية، بعد غياب الحلول الممكنة لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار لها ولكل المنطقة.

وأشار الرئيس النيجيري، خلال مشاركته في مؤتمر في منتدى ردوس السابع عشر، الذي عُقد في اليونان، أن ما تعيشه ليبيا، يُشبه ما تعيشه النيجر وتشاد، اللتان على ما يبدو أن المجتمع الدولي، قد أدار ظهره لما يحدث فيهما، مثل ما فعل مع ليبيا، التي تركها وحيدة.

وأعلن إيسفو، أنه حذر المجتمع الدولي، من تدهور الأوضاع في ليبيا، على الصعيد السياسي والأمني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية