انفجارات مستمرة تهز العاصمة طرابلس.. واشتباكات بالاسلحة الثقيلة بطريق المطار

قالت مصادر محلية ان الانفجارات العنيفة لا تزال يسمع صداها في مختلف مناطق العاصمة طرابلس.

واشارت المصادر إلى أن انفجارات قوية تسمع بمحور منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، كما شهد المحور في وقت سابق ضرب بالمدفعية الثقيلة باتجاه الجمارك.

وأكدت المصادر أن اشتباكات بالاسلحة الثقيلة إندلعت في محور طريق المطار جنوب العاصمة.

وكانت مصادر أفادت أن عدة انفجارات قوية هزت مختلف مناطق العاصمة خلال الساعة الماضية، وأن إكثر من 3 انفجارات قوية تهز محور طريق المطار.

وتشتد الاشتباكات العنيفة جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية، منذ عدة أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي