مصدر عسكري: عمليات الجيش مستمرة والاشتباكات تقترب من قلب محور صلاح الدين

أكد مصدر عسكري أن العمليات العسكرية للجيش الوطني مستمرة يوميا في جميع محاور القتال ضد قوات الوفاق.

واشار المصدر إلى أن الجيش سيطر على نقاط وتقدم إلى تمركزات جديدة، دون فقدان أي موقع من المواقع التي تم السيطرة عليها خلال الايام الماضية، فيما لم يشر إلى المواقع التي تمت السيطرة وسط تكتم للجيش عن تحركاته خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر أن الاشتباكات العنيفة مستمرة جنوب العاصمة طرابلس، وان الاشتباكات تقترب من قلب منطقة صلاح الدين، وسط تراجع لقوات الوفاق.

يشار إلى أن مصادر أفادت أن انفجارات قوية تسمع بمحور منطقة صلاح الدين، كما شهد المحور في وقت سابق ضرب بالمدفعية الثقيلة باتجاه الجمارك مع اشتباكات عنيفة.

وكانت مصادر محلية وشهود عيان أكدت أن اصوات انفجارات عنيفة يسمع صداها في أغلب مناطق العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن عدة انفجارات قوية سمعت بمحور طريق المطار جنوب العاصمة.

ذكرت المصادر أن اشتباكات قوية تسمع باتجاه محور الخلاطات بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية، اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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