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المجلس التسييري جالو يعقد اجتماعا مع لجنة الصحة وإدارة الخدمات الصحية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد المجلس التسييري جالو، اجتماعا مع لجنة الصحة المكلفة من قبل وزير الصحة بالحكومة المؤقتة ومدراء إدارة الخدمات الصحية الواحات ومستشفى جالو العام والمستشفى المركزي جالو ومستشفى جالو للطوارئ ومستشفى أوجلة القروي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين المنشآت الطبية في الواحات.

وأوضح مدير إدارة المستشفيات بالحكومة المؤقتة إسماعيل العيضة، خلال الاجتماع، أن الوزارة تسعى حاليا لتشغيل مستشفى جالو المركزي، وافتتاح عيادات خارجية مع بداية الشهر القادم.

وأشار العيضة، في حديثه، أن وزير الصحة قام بإطلاع رئيس الحكومة عبدالله الثنى بسير العمل في المستشفيات وقطاع الصحة بمدينة جالو.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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