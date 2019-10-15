قنونو يشدد على شرعية المواقع العسكرية بطرابلس.. ويؤكد: طيران الوفاق أكثر مهنية ويتفوق على “طيران حفتر”

أكد المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو، أن الطيران الجوي التابع للجيش الوطني الليبي لا يتمتع بالمهنية على عكس طيران الوفاق والتي تتمتع بالشرعية الدولية والتي نفذت هجماتها الجوية بجنوب طرابلس وفي محيط ترهونة والمنطقة الوسطى والجفرة لم تستهدف إلا المواقع العسكرية فقط.

وصرح “قنونو أنه على الرغم من أن قوات حفتر كانت تحتفظ بالذخائر في المدارس والمساجد والمستشفيات، إلا أنهم لم يقوموا باستهدافها وذلك لأنهم وفق قوله “مهنيين وعسكريين”، متهمًا من جلسوا بالرجمة والمتعاطفين والداعمين للجيش الوطني الليبي بأنهم “باعوا وطنهم ببطنهم” على حد وصفه.

وشدد قنونو على أن المواقع العسكرية بطرابلس التابعة لحكومة الوفاق “شرعية”، مضيفاً “نفتخر بمهنيتنا ونفتخر بشرعيتنا التي أعطاها لنا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولم تعطى هذه الشرعية من فراغ”، حسب تعبيره.

واعتبر “قنونو”أن قصف منزل عائلة “إسماعيل كشيله” في منطقة الفرناج، بمثابة دليل على ما يقول، منوهاً إلى أن “نحن أصحاب قضية لن نتنازل ولا رجوع على الدفاع عن العاصمة وعن جميع المدن الليبية وعن شرعية دولتنا وشرعية حكومة الوفاق، وجيش ليبيا ولاؤه لله ثم الوطن” حسب قوله.

وكانت وزارة “صحة الوفاق” قد أعلنت عن تعرض منزل عائلة “إسماعيل كشيله” لقصف جوي في منطقة الفرناج، وقالت الوزارة، في إيجاز لها، الإثنين، إن القصف أودى بحياة 3 أطفال، وبتر ساق طفلة ووضعها في قسم العناية الفائقة، إلى جانب 2 آخرين من الجرحى.

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