مصادر: انباء عن انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة صلاح الدين

ذكرت مصادر محلية ونشطاء أن التيار الكهربائي انقطع عن أنحاء واسعة بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وتشهد منطقة صلاح الدين وفقاً لمصادر سكرية اشتباكات عنيفة ومستمرة وتقترب من قلب المنطقة، وسط تراجع لقوات الوفاق.

يشار إلى أن مصادر أفادت أن انفجارات قوية تسمع بمحور منطقة صلاح الدين، كما شهد المحور في وقت سابق ضرب بالمدفعية الثقيلة باتجاه الجمارك مع اشتباكات عنيفة.

وتستمر المواجهات المسلحة للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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