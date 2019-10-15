الولايات المتحدة تنفذ غارات جوية على مواقع لداعش في ليبيا

استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية، سلسلة غارات جوية على مواقع لتنظيم داعش في ليبيا، خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح مسؤول أمريكي كبير، أن الغارات الجوية والتي بلغ عددها أربع غارات، قتلت ما يقارب عن 43 مقاتلا في صفوف داعش، وأن 100 آخرين تم رصدهم وسيتم استهدافهم قريبا، مؤكدا أن العمليات العسكرية الجوية، نجحت في تدمير ثلث قوة داعش.

وأشار المسؤول الأمريكي، أن الولايات المتحدة، تراقب الأوضاع في المنطقة، وأن واشنطن تخشى من عودة نشاط داعش داخل ليبيا، بعد الأحداث المسلحة فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية