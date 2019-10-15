اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تطالب بفتح تحقيق دولي في “جريمة الفرناج”

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها حيال الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الأبرياء والمدنيين بالقصف الجوي من قبل الطيران الحربي، في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس.

وأكدت اللجنة في بيان لها حول الحادثة، على أن هذه الجريمة البشعة والصادمة جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحرم استهداف المدنيين والأحياء والمنشآت والمرافق المدنية.

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها، أن القصف الجوي “التابع لقوات القيادة العامة للجيش الليبي”، بحسب وصفها، أدّى إلى مقتل ثلاث فتيات من ذات الأسرة، وإصابة والدتهم وشقيقتهم بإصابات بليغة.

وطالبت اللجنة، على ضرورة اتخاد جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الصارخة المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا وضمان حماية السكان المدنيين، وتحديدا المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، بتشكيل فريق تقصئ حقائق دولى مستقل للتحقيق في الجرائم اللانسانية.

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