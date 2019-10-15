اخبار ليبيا الان

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تطالب بفتح تحقيق دولي في “جريمة الفرناج”

تم النشر منذُ 14 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها حيال الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الأبرياء والمدنيين بالقصف الجوي من قبل الطيران الحربي، في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس.

وأكدت اللجنة في بيان لها حول الحادثة، على أن هذه الجريمة البشعة والصادمة جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحرم استهداف المدنيين والأحياء والمنشآت والمرافق المدنية.

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها، أن القصف الجوي “التابع لقوات القيادة العامة للجيش الليبي”، بحسب وصفها، أدّى إلى مقتل ثلاث فتيات من ذات الأسرة، وإصابة والدتهم وشقيقتهم بإصابات بليغة.

وطالبت اللجنة، على ضرورة اتخاد جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الصارخة المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا وضمان حماية السكان المدنيين، وتحديدا المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، بتشكيل فريق تقصئ حقائق دولى مستقل للتحقيق في الجرائم اللانسانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • وين حقوق الانسان يا خوان فسجون المليشيات ترتكب فيها ابشع انواع الجرائم الم تسمعوا ما قاله الاعلامى المصراطى محمد محيسن عن وقائع تعذيب يندى لها الجبين فى سجون غنيوه وغيره تفوق معسكرات النازية فهل تستطيع اى منظمة حقوقية حقيقية ان تصل اليها واين قاتل البكوش فى الشارع علنا وتم تهربيهم اتركيا وانتم مأجورين مت قطرائيل للاساءة للجيش الوطنى وترديد اسطوانات مشروخة وكاذبة ومسرحية هزلية راينا فيها تناقض من شاهد ماشفشى حاجة يدعى تنه والد الضحايا ومرة شاهد عيان وهو ممثل من الخوان فاى منظمة حقيقية تسعى للحقيقة لا تنحاز الى راى كاذب وتنسبها للجيش دون اى دليل وسبق للمصدر المليشياوى الكذب للاساءة للجيش الوطنى طظ فيكم انتم والاخوان الذى تقبضوا منهم ثمن الخيانة

    رد